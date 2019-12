CorSera - Milan, per spostare la famiglia Ibra vuole 18 mesi garantiti

La trattativa tra Ibrahimovic e il Milan è in fase avanzata, ma le parti non hanno ancora raggiunto l’intesa definitiva sull’ingaggio e, soprattutto, sulla durata dell’accordo. Come riporta il Corriere della Sera, Zlatan, per spostare la famiglia da Los Angeles, chiede un contratto di 18 mesi garantiti e non con gli ultimi 12 subordinati alla qualificazione alla Champions. Ibra, dunque, invoca stabilità per iscrivere i figli a scuola, senza sottoporli a un trasloco per un tempo limitato.