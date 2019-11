Il Milan segna pochissimo. Una crisi - scrive il Corriere della Sera - che ha molti colpevoli, ma uno più di tutti: Piatek. Anche contro la Juventus, Kris ha rimediato solo figuracce. Inguardabile un colpo di testa uscito di tre metri. L’ormai ex Pistolero è un caso dichiarato. E dietro di lui stenta anche il giovane Leao. Il Milan non può attenderli per sempre. Ecco perché per gennaio serve trovare una soluzione.