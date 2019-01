CorSera - Milan, Piatek primo obiettivo per il dopo-Higuain ma forse sarà necessaria una cessione pesante (Calhanoglu?)

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, per arrivare a Krzysztof Piatek, primo obiettivo di mercato del Milan in caso di partenza a gennaio di Higuain, il club di via Aldo Rossi potrebbe essere costretto ad una cessione pesante: un nome in uscita potrebbe per esempio essere Hakan Calhanoglu, che Leonardo avrebbe venduto al Lipsia ma sul quale, per adesso, c’è il veto di Gattuso.