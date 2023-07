CorSera - Milan, Pioli vuole Reijnders: lo ritiene fondamentale per il centrocampo rossonero

Nella giornata di ieri, Stefano Pioli è stato a Casa Milan dove ha incontrato l'ad Furlani, con il quale ha parlato ovviamente del mercato estivo del Diavolo. In particolare, come riferisce stamattina il Corriere della Sera, il tecnico rossonero ha fatto un nome ben preciso, vale a dire quello di Tijjani Reijnders, centrocampista dell'AZ Alkmaar che Pioli ritiene fondamentale per il centrocampo del Diavolo. Il giocatore olandese ha una valutazione intorno ai 18 milioni di euro.