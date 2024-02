CorSera: "Milan, pratica già chiusa. I timbri di Loftus-Cheek"

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così: "Milan, pratica già chiusa. I timbri di Loftus-Cheek". Con un netto 3-0, i rossoneri non potevano iniziare meglio di così la loro avventura in Europa League e hanno ipotecato il passaggio agli ottavi di finale della competizione. Ottima prestazione della squadra di Pioli che conferma di essere in un momento di forma molto positivo.

Il grande protagonista del match è stato Ruben Loftus-Cheek che ha segnato una doppietta, ma a Milanello possono essere felici anche per il ritorno al gol di Rafael Leao. Il portoghese ha chiesto il cambio nella ripresa, ma nel post-partita ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: ha preso solo una botta al polpaccio e domenica a Monza ci sarà.