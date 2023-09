CorSera - Milan, problema alla caviglia per Giroud: situazione da monitorare a poco più di una settimana dal derby

Non arriva una buona notizia dalla Francia dove ieri sera Olivier Giroud, impegnato con la sua nazionale in un match contro l'Irlanda valido per le qualificazioni a Euro 2024, si è infortunato alla caviglia sinistra. Una situazione da monitorare a poco più di una settimana dal derby con l'Inter. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.