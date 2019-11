CorSera - Milan, proseguono i contatti per Ibra: Zlatan è tentato dal ritorno in rossonero

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il Milan sta tenendo vivi i contatti con l'entourage di Zlatan Ibrahimovic e spera che l’attaccante effettui una scelta di cuore: lo svedese verrebbe preso non solo per le sue dote tecniche, ma anche per la sua esperienza, per la sua personalità, per il suo carattere e per dare una scossa ad un ambiente depresso. Ibra sembra essere molto tentato da questa sfida ed è già al corrente che la società vorrebbe che si mettesse a disposizione per gli allenamenti già il mese prossimo.