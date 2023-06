CorSera - Milan-Pulisic: il Chelsea chiede 25 milioni, serve uno sconto

MilanNews.it

Oltre a definire l'affare Loftus-Cheek che è ormai in chiusura, Giorgio Furlani, ad rossonero che nelle scorse ore è volato a Londra, parlerà con il Chelsea anche di Christian Pulisic, obiettivo del Milan per la fascia destra d'attacco: come riferisce stamattina il Corriere della Sera, per l'esterno americano, i Blues chiedono 25 milioni di euro, mentre il Diavolo chiede uno sconto perchè ritiene troppo alta la richiesta degli inglesi.