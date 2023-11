CorSera - Milan, Pulisic out a Lecce. L'americano salterà anche le amichevoli con gli USA

Christian Pulisic non sarà a disposizione di Stefano Pioli sabato pomeriggio in casa del Lecce: l'attaccante esterno del Milan ha infatti riportato nel match contro il PSG una contrattura al flessore che gli farà saltare anche le amichevoli con gli Stati Uniti. L'americano tornerà in campo quindi dopo la sosta per le nazionali. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera.