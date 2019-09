CorSera - Milan, qualche errore sul mercato è stato commesso

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina, il Milan ha commesso qualche errore sul mercato, come per esempo fissarsi per due mesi su Angel Correa, il quale alla fine è rimasto all'Atletico Madrid. Il quotidiano si chiede se non sarebbe stato più saggio sfilarsi prima, lavorando a un piano B, senza arrivare all’ultimo giorno per prendere Rebic in prestito.