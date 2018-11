CorSera - Milan, Raiola in arrivo a Milano: non è escluso che incontri Leonardo per discutere del ritorno di Ibrahimovic

Mino Raiola è in arrivo a Milano e non è da escludere che nelle prossime ore possa anche incontrare Leonardo per parlare del possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera che spiega che a gennaio il club di via Aldo Rossi dovrà tornare sul mercato per prendere una punta in quanto in rosa al momento ci sono solo due centravanti, cioè Higuain e Cutrone.