CorSera - Milan, rebus Paquetà

Il Corriere della Sera in edicola mattina pone l’accento sul futuro di Paquetà, il quale non trova collocazione nello scacchiere tattico di Pioli. Ieri il procuratore del brasiliano è stato a Casa Milan per discutere con i vertici societari. Lucas vorrebbe un ruolo più centrale in squadra o in alternativa essere ceduto. Il problema, però, è che non ci sono acquirenti. Il Psg di Leonardo ha mostrato interesse, ma non vuole spendere più di 20 milioni. Proposta, ovviamente, che la società milanista non può accettare.