CorSera: "Milan, riecco Loftus-Cheek ma resta l'allarme infortuni. Una cena per unire il gruppo"

Il Corriere della Sera in edicola oggi titola così: "Milan, riecco Loftus-Cheek ma resta l'allarme infortuni. Una cena per unire il gruppo". Il centrocampista inglese tornerò a disposizione di Stefano Pioli per il match di domani contro l'Udinese a San Siro. In casa rossonera resta però l'emergenza infortuni, soprattutto in difesa dove al momento ci sono fuori tra centrali (Kjaer, Kalulu e Pellegrino) su cinque. Intanto ieri sera è stata organizzata una cena dalla squadra anche alla presenza di Pioli e del suo staff: un modo per stare insieme e fare gruppo dopo una settimana non semplice.