CorSera: "Milan, riecco Maignan dopo cinque mesi. Ma ci vorrà cautela per tornare in campo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Milan, riecco Maignan dopo cinque mesi. Ma ci vorrà cautela per tornare in campo". Il francese, che ieri tornato a lavorare in parte con il gruppo, è sempre più vicino al ritorno in campo, ma dopo cinque mesi di stop a Milanello non si vogliono correre rischi e quindi il rientro tra i pali avverrà solo quando darà certezze sul suo stato di forma. Tutto dipenderà da come andranno i prossimi allenamenti. Se non ci saranno intoppi, Maignan potrebbe essere convocato già domenica per l'Atalanta.