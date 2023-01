CorSera - Milan-Roma, previsto un vertice per Zaniolo: i giallorossi vogliono il riscatto senza condizioni

MilanNews.it

Non sarà facile arrivare ad un accordo prima del 31 gennaio, ma Milan e Roma stanno parlando seriamente di Nicolò Zaniolo e nelle prossime ore è previsto un vertice tra i due club. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che al momento non c'è intesa sulla formula: i rossoneri propongono un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League del Diavolo, mentre i giallorossi vogliono il riscatto senza condizioni.