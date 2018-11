CorSera - Milan, Romagnoli a rischio per la Lazio

La maledizione degli infortuni non smette di colpire il Milan. Lo scrive stamane il Corriere della Sera, che si sofferma sullo stop di Alessio Romagnoli. Oggi - ci legge - dopo la risonanza magnetica, si conoscerà con precisione l’entità della lesione riportata ieri in allenamento a Coverciano dal capitano rossonero. Secondo i primi accertamenti, il difensore è rimasto vittima di un problema muscolare al polpaccio. Anche in caso di semplice contrattura, rischia di saltare la sfida con la Lazio all’Olimpico.