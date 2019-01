CorSera - Milan, Sensi accetterebbe il trasferimento in rossonero in prestito con diritto di riscatto

"Possiamo fare affari in prestito con diritto di riscatto ma non è detto che i giocatori accettino": lo ha dichiarato ieri Leonardo a margine della presentazione di Paquetà parlando del mercato di gennaio del Milan. Secondo il Corriere della Sera in edicola oggi, chi non avrebbe problemi ad accettare questa formula è Stefano Sensi, giocatore del Sassuolo e primo obiettivo dei rossoneri per il centrocampo.