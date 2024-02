CorSera: "Milan senza difesa: Pioli torna nella bufera e cerca le soluzioni con l’aiuto di Ibra"

"Milan senza difesa: Pioli torna nella bufera e cerca le soluzioni con l’aiuto di Ibra": titola così questa mattina il Corriere della Sera che analizza il momento del Diavolo dopo il brutto ko di domenica in casa del Monza. In particolare, continuano a preoccupare i troppi gol subiti dalla squadra di Stefano Pioli che ha già incassato in campionato 31 reti, vale a dire lo stesso numero di gol subiti nell'anno del 19° scudetto.

C'è bisogno di una reazione immediata e per questo è "sceso in campo" anche Zlatan Ibrahimovic in aiuto del tecnico milanista: lo svedese, appena finita la partita contro i brianzoli, è andato nello spogliatoio del Diavolo per parlare con la squadra e dare la carica ai suoi ex compagni. In casa rossonera si vogliono evitare pericolosi contraccolpi dopo questo pesante tonfo.