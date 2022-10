CorSera - Milan, si ferma anche De Ketelaere: salterà anche la trasferta di Verona di domenica

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, stasera contro il Chelsea, Stefano Pioli recupera Junior Messias, ma perde Charles De Ketelaere, che si è fermato per un problema muscolare. Il giovane trequartista belga non salterà solo il match contro i Blues, ma anche la trasferta di domenica in campionato sul campo del Verona.