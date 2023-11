CorSera - Milan, si ferma anche Okafor: lo svizzero out circa 20 giorni

L'ultimo infortunato in casa rossonero è Noah Okafor che si è infortunato nell'ultimo impegno con la sua nazionale contro la Romania: l'attaccante svizzero ha infatti riportato una lesione muscolare e sarà costretto a restare ai box per circa 20 giorni. Al Milan sono piuttosto furiosi perchè la Svizzera, già qualificata all'Europeo, poteva non impiegarlo nella terza gara in sei giorni. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.