CorSera - Milan, si ferma Kalulu: il francese out almeno due settimane

© foto di DANIELE MASCOLO

Non arrivano buone notizie per il Milan in merito alle condizioni di Pierre Kalulu, che si è infortunato in nazionale con la Francia Under 21: il difensore rossonero ha infatti riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro che lo terrà a box almeno due settimane. Il francese salterà sicuramente il match di campionato di domenica contro il Napoli e quasi certamente anche quello di Champions League del 12 aprile sempre contro gli azzurri. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.