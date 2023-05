CorSera - Milan, si spera di recuperare Leao almeno per la panchina ma niente illusioni

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, l’evoluzione del quadro clinico di Rafael Leao, che è alle prese con un'elongazione all'adduttore della coscia destra, verrà monitorata giorno dopo giorno dallo staff medico del Milan nel tentativo di recuperarlo in extremis almeno per la panchina per l'euroderby di mercoledì, anche se è meglio non farsi troppe illusioni.