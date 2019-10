CorSera - Milan, Spalletti era la prima scelta: ecco perchè è saltato tutto

L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta questa mattina che la prima scelta del Milan per la panchina era Luciano Spalletti, ma tutto è saltato perchè il tecnico toscano non ha trovato l'accordo sulla buonuscita con l'Inter. L'ex allenatore interista, che si era accordato con i rossoneri per un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione, aveva anche provato a convincere il presidente nerazzurro Steven Zhang, il quale però gli ha confermato che il club non gli avrebbe corrisposto un anno di stipendio per consentirgli di allenare il Milan. La società di via Aldo Rossi non ha voluto coprire, al posto dell'Inter, le richieste economiche di tre milioni di Spalletti.