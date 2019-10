CorSera - Milan, Spalletti prima scelta: Pioli (in rimonta) è il piano B

Il normalizzatore Pioli sta per sorpassare all’ultima curva la garanzia Champions Spalletti. Come riporta il Corriere della Sera, sono ore caldissime a Casa Milan. Il tecnico emiliano, iniziale piano B, è in rimonta sul collega di Certaldo. I dirigenti rossoneri - nonostante non tutti in società siano convinti della scelta - hanno di nuovo avviato i contatti con l’ex mister della Fiorentina: se Spalletti non troverà nelle prossime ore un accordo con l’Inter, Pioli diventerà il nuovo allenatore del Milan.