CorSera - Milan, stamattina si valuteranno le condizioni di Giroud: tre ipotesi in caso di forfait

Nella giornata di ieri, Olivier Giroud non si è allenato a Milanello insieme ai suoi compagni di squadra a causa della febbre. Questa mattina è in programma la rifinitura in vista del match di domani sera in casa del Tottenham e verranno valutate le condizioni del centravanti francese. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che se non dovesse recuperare al suo posto dovrebbe giocare uno tra Origi, Rebic e De Ketelaere.