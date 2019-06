Marco Giampaolo è ancora in vacanza, ma sta già lavorando sul Milan che verrà. Di certo - scrive il Corriere della Sera - in rosa non mancherà il trequartista, l’unico vero dogma del suo calcio: il posto sarà assegnato a uno fra Paquetà e Suso, visto che lo spagnolo va verso la conferma. In caso, il brasiliano verrebbe rimesso mezza.