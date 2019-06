Il Milan ha individuato in Igli Tare il direttore sportivo perfetto da inserire nel nuovo organigramma milanista. E secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, nonostante alla Lazio sia una sorta di plenipotenziario dietro Lotito, il dirigente albanese verrebbe di corsa a Milano. Prima, però, va convinto il numero biancoceleste, il quale non vorrebbe privarsi del suo ds.