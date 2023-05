CorSera - Milan, tegola Bennacer: operato ieri al ginocchio, rientro previsto per novembre-dicembre

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella giornata di ieri, Ismael Bennacer è stato operato al ginocchio destro a Lione in seguito alla lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale, infortunio rimediato nel derby di andata di Champions League. I tempi di recupero saranno piuttosto lungo: almeno sei mesi. Il rientro in campo dell'algerino, secondo il Corriere della Sera, è previsto per novembre-dicembre.