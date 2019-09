CorSera: "Milan, tutti con Giampaolo ma serve una svolta"

"Milan a rapporto. Tutti con Giampaolo ma serve una svolta": così il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. "Perdere un derby non è come perdere una partita qualunque" ha ammesso Giampaolo dopo il ko con l'Inter. E il giorno dopo, forse, fa anche più male. Rossoneri a rapporto, tutti in discussione, in primis l'allenatore. Sulla graticola anche la società e i giocatori. Giovedì contro il Torino potrebbe esserci più spazio per i nuovi acquisti.