CorSera - Milan-Uefa, rischio multa e basso profilo sul mercato

Dopo l’incontro di oggi, il Milan aspetta la decisione dell’Ufa. Lo scenario più accreditato, stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, è che finisca con una multa per “sanare” il passato. A tal proposito, il club rossonero ha già accantonato a bilancio una cifra prudenziale di 17 milioni. Una parte potrebbe essere pagata subito, un’altra potrebbe invece essere sospesa, condizionata a vincoli da rispettare. Non è da escludere che sia limitato il mercato di gennaio (magari escludendo dalla lista i nuovi acquisti). Il Milan ha già preso Paquetà per 35 milioni, ma l’Uefa potrebbe gradire d’ora in poi il basso profilo.