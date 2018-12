In attacco, contro il Parma, vista l’assenza di Gonzalo Higuain alla seconda e ultima giornata di squalifica, Gennaro Gattuso si affiderà a Patrick Cutrone, a segno giovedì in Europa League. Il vento di Ibra - si legge sull’edizione odierna del Corriere della Sera - continua a soffiare: per il giovane centravanti rossonero è un altro test verità.