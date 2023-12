CorSera: "Milan, una vittoria non basta: è fuori dalla Champions"

"Milan, una vittoria non basta: è fuori dalla Champions". Così titola oggi in prima pagina il Corriere della Sera, in riferimento al successo dei rossoneri contro il Newcastle. Con l'1-1 tra Dortmund e PSG, alla squadra di Pioli non basta la vittoria in terra inglese per andare gli ottavi di Champions League e retrocede così in Europa League.

Un vero peccato perchè il Diavolo meritava di più, soprattutto nelle prime due gare di andata del girone contro Newcastle e Borussia Dortmund quando il Milan ha portato a casa solo due pareggi nonostante tantissime occasioni da gol create. C'è comunque soddisfazione per essere rimasti in Europa e ora l'obiettivo è provare a vincere l'Europa League, trofeo che il Milan non ha mai alzato nella sua storia.