Tra gli obiettivi del Milan per l’attacco c’è Angel Correa. Come riporta il Corriere della Sera, l’argentino dell’Atletico Madrid costa 50-55 milioni e per poterselo permettere la società rossonera deve fare cassa con le cessioni di André Silva, nel mirino del Monaco, e in subordine di Cutrone, seguito dal Wolverhampton, anche se il bomber non appare entusiasta della prospettiva.