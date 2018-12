CorSera - Muriel, giorni bollenti fra Milan e Fiorentina

Milan alla ricerca di forze fresche in attacco, duttili e a prezzi bassi. Il nome è quello di Luis Muriel, scrive oggi il Corriere della Sera. A tre giorni dall'apertura ufficiale del mercato, Leonardo ha attivato i contatti col Siviglia per avere la punta in prestito oneroso da 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 13. L'accordo di massima c'è, attenzione però alla Fiorentina: i Viola, scrive il quotidiano, si sono mossi in largo anticipo per l'ex Sampdoria, forti della parola data dall'agente Lucci. La squadra di Pioli può anche offrire una maglia da titolare al colombiano, spostando in panchina un deludente Pjaca. Fra i due club si è aperto un duello, scrive il Corriere, saranno giorni bollenti.