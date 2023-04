MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, questa mattina Victor Osimhen effettuerà un provino che sarà decisivo per sapere se potrà essere convocato o meno per la sfida di Champions League di domani sera in casa del Milan. Il nigeriano del Napoli spinger per esserci, ma Spalletti non vuole correre rischi.