CorSera - Nessuna offerta arrivata al Milan per Krunic o Bennacer

vedi letture

Nelle ultime ore si sono diffuse alcune indiscrezioni di mercato su possibili interessamenti di club esteri per calciatori del Milan. Dalla Francia si è paralto di un tentativo dal campionato arabo per Ismael Bennacer, oggi infortunato al ginocchio e che sarebbe cercato dai sauditi a partire da gennaio quando dovrebbe essersi ristabilito. Nelle ultime ore, dalla Turchia, si è invece accostato Rade Krunic al Fenerbahce. Attualmente però, secondo quanto scrive il Corriere della Sera questa mattina, nessuna offerta è stata recapitata al Milan nè per uno nè per l'altro centrocampista.