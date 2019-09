CorSera - Nuovo stadio, ipotesi mix: l’impianto di Populous è favorito, ma potrebbe essere tenuto l’esterno di Manica

Ieri mattina al Politecnico di Milano sono stati svelati i due progetti ancora in corsa per la costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter: come riferisce il Corriere della Sera, quello di Populous è il favorito per l’impianto e in questa fase il bando è solo per lo stadio. Quello di Manica più Sportium è invece piaciuto molto per quanto riguarda l'area intorno allo stadio per la quale partirà un'altra gara e quindi non è escluso che il progetto finale sarà un mix di entrambi.