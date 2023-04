CorSera - Nuovo stadio: se e quando il Milan scioglierà il "memorandum of understanding" firmato con l’Inter non dovrà pagare nessuna penale

MilanNews.it

Oltre tre anni fa, Milan e Inter hanno firmato un "memorandum of understanding" per costruire insieme il nuovo stadio al fianco di San Siro. Nelle ultime settimane, però, il club rossonero ha espresso la volontà di costruire il nuovo impianto da solo, anche se per il momento non ha ancora sciolto questo memorandum: come spiega stamattina il Corriere delle Sera, se e quando lo farà il Diavolo non dovrà pagare nessuna penale perché il memorandum non è vincolante.