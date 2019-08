Anche il Corriere della Sera pone l’accento sulla trattativa per Correa. Si lavora a un accordo fra Milan e Atletico - si legge - sulla base di 35 milioni più bonus vari legati a possibili future rivendite. Ieri l’argentino non si è allenato e in Spagna danno per imminente la cessione. Vedremo, in realtà c’è ancora distanza.