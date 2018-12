CorSera - Panchina Milan: Donadoni e Guidolin non sono mai stati contattati, Wenger non viene considerato un profilo adeguato

Con Rino Gattuso che è a rischio esonero, sono stati fatti diversi nomi per la panchina del Milan, ma nessuno ha trovato il gradimento sia di Leonardo che di Gazidis: tra le candidature che sono state fatte, ci sono per esempio anche Donadoni e Guidolin, ma nessuno dei due è stato contattato dal club di via Aldo Rossi. Tre le ipotesi che sono state fatte c'è pure Wenger, ma l'ex Arsenal non viene considerato un profilo adeguato anche perché con Gazidis, negli ultimi tempi, i rapporti erano difficili. A riferirlo è il Corriere della Sera.