CorSera - Panchina Milan: Fonseca favorito su Conceiçao e Van Bommel

In merito al futuro della panchina del Milan, l'edizione odierna del Corriere della Sera riferisce che al momento Paulo Fonseca è in vantaggio rispetto a Sergio Conceiçao e Mark van Bommel, anche se la lista dei candidati non è ancora chiuso. Una decisione definitiva non è stata ancora presa in via Aldo Rossi dove proseguono le riflessioni perchè quella del nuovo allenatore è una scelta che non si può assolutamente sbagliare.

Intanto, Stefano Pioli, il cui destino è ormai segnato da diverse settimane, si appresta a guidare il Milan per le ultime due partite contro Torino e Salernitana. Nella conferenza stampa di ieri prima della sfida di stasera contro i granata, il tecnico rossonero ha dichiarato: "I miei ultimi giorni qui? Cerco di non pensarci. Ci incontreremo col club a fine stagione, faremo le valutazioni e decideremo il futuro".