CorSera - Panchina Milan: il candidato sempre più forte per il post-Pioli è Fonseca

Manca una partita e poi terminerà ufficialmente l'avventura di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. In via Aldo Rossi sono da tempo al lavoro per trovare il nuovo allenatore, una scelta che i dirigenti del Diavolo sanno bene che non possono assolutamente sbagliare. Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, il candidato sempre più forte è Paulo Fonseca, che stasera si siederà per l'ultima volta sulla panchina del Lille.

In Francia dicono che il tecnico portoghese, che ha già avuto un'esperienza in Italia alla guida della Roma, avrebbe declinato l'offerta del Marsiglia in quanto avrebbe dato la sua priorità al Milan. Ieri Roberto De Zerbi si è liberato dal Brighton, facendo ipotizzare un colpo di scena, ma l'ex Sassuolo sembra destinato al Bayern Monaco o al Barcellona.