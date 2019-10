In caso di esonero di Giampaolo, il profilo più gradito per la panchina del Milan è quello di Luciano Spalletti, il quale però va convinto: come spiega il Corriere della Sera questa mattina, l'ex tecnico della Roma è al momento ancora sotto contratto con l'Inter a 5 milioni annui netti e quindi strappare un suo sì non sarà semplice.