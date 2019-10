Marco Giampaolo è appeso ad un filo, ma in via Aldo Rossi non si vuole cambiare tanto per cambiare e quindi se non si troverà un sostituto convincente l'attuale tecnico milanista resterà al suo posto. A riportarlo è questa mattina il Corriere della Sera che riferisce però anche che nelle ultime ore le percentuali dell’esonero sono altissime.