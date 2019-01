CorSera: "Piatek, assalto al quarto posto (ma senza il n° 9)"

"Piatek, nuova vita. Guiderà l’assalto al quarto posto (ma senza il n° 9)". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito al nuovo acquisto rossonero. Piatek - si legge - avrà il 19. Lui l’avrebbe anche preso, il 9. Anzi, il 9 in realtà lo voleva proprio. Visto che quando gliel’hanno raccontata, la storia della maglia che dopo Inzaghi ha portato sfortuna a chiunque l’abbia indossata, da Pato ad Andrè Silva passando per Matri, Torres, Destro, Luiz Adriano e Lapadula fino a Higuain il messia che questa diceria avrebbe dovuto scacciarla a suon di gol, Krzysztof Piatek non ha cambiato espressione. Si è limitato ad ascoltare. Oggi sarà anche il giorno del primo allenamento con i nuovi compagni: il lavoro non manca, la strada verso il quarto posto è lunga e lastricata di insidie.