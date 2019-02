CorSera - Piatek, i 35 milioni e una scommessa vinta: il polacco si è già preso il Milan

L'impatto di Krzysztof Piatek è stato impressionante e ha fatto ricredere anche i tifosi più pessimisti, che hanno storto il naso quando il Milan ha deciso di investire 35 milioni di euro a gennaio per prendere l'ex centravanti del Genoa: come spiega il Corriere della Sera in edicola questa mattina, il polacco non solo è una scommessa già vinta, ma in poche settimane si è già preso il Milan e lo ha trasformato a suon di gol.