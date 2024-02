CorSera - PSG su Leao? Il Milan dirà sì solo di fronte a un’offerta monstre

Il PSG, che in estate perderà Kylian Mbappé (andrà al Real Madrid), ha messo nel mirino Rafael Leao. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, nel contratto del portoghese c'è una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, ma difficilmente i parigini arriveranno a mettere sul piatto questa cifra.

In via Aldo Rossi sono tranquilli e diranno sì solo di fronte a un’offerta monstre. Con l'ultimo rinnovo di contratto, Leao è diventato il più pagato della rosa milanista (7 milioni di euro a stagione) a conferma della grande fiducia che il Milan ripone in lui e nei suoi mezzi.