CorSera - Rebus Donnarumma, parte o rinnova

L’enigma Donnarumma. Resta o non resta, si chiede questa mattina il Corriere della Sera? Se fino a una decina di giorni fa il piano societario pareva chiarissimo (cedere Gigio per abbassare il monte ingaggi e finanziare il mercato), le parole scelte ieri da Maldini sembrano aprire a uno scenario diverso. Quindi il portiere è stato tolto dal mercato? Calma. La situazione è fluida e complessa. A giugno 2021 il Milan rischia di perdere il giocatore a zero. Le strade percorribili, dunque, sono due: rinnovargli il contratto oppure cederlo. Donnarumma ha ribadito di voler restare, ma l’intenzione societaria resta quella originaria: trovare un acquirente pronto a offrire 55-60 milioni. Entro il 2 settembre qualcosa succederà per forza.