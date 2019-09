CorSera - Rinnovo Donnarumma, presto i negoziati

"Gigio Donnarumma ha tanta passione e milanismo dentro, pur essendo così giovane. Mi ha sorpreso". A margine della presentazione del libro del giornalista Paolo Condò, Zvone Boban ha speso parole d’elogio per il giovane rossonero. Un attestato di stima importante - scrive il Corriere della Sera - dopo che in estate il portiere era stato vicino a trasferirsi a Parigi. Ora i negoziati per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 sono alle porte. E la volontà del Milan pare essere quella di affidarsi ancora ai guantoni di Gigio.