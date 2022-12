CorSera - Rinnovo Giroud, a gennaio nuovo incontro tra il Milan e l'agente: Maldini vuole blindarlo per un'altra stagione

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere della Sera, il Milan vuole blindare Olivier Giroud per un'altra stagione e per questo a gennaio è previsto un nuovo incontro tra Maldini, Massara e l'agente dell'attaccante per definire il rinnovo del francese fino al 2024 con uno stipendio di poco superiore a quello attuale (3,5 milioni di euro).